Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT CANLI YAYIN YEREL SEÇİM
Alsancak'ta ev soygunu...
Alsancak'ta ev soygunu...
Çalınan 1 kilo altın halen kayıp
Çalınan 1 kilo altın halen...
Elif Lort cinayeti: İşte mahkemeden detaylar
Elif Lort cinayeti: İşte mahkemeden...
Marketleri soyup soğana çevirdiler!
Marketleri soyup soğana çevirdiler!
Otobüs şoföründen çocuğa cinsel saldırı
Otobüs şoföründen çocuğa cinsel saldırı
banner107

Şehidin son sözleri yürekleri dağladı...

Piyade Teğmen Duabey Onur Öztürkmen, Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde 25 Kasım 2022 tarihinde teröristlerin açtığı taciz ateşi sonucunda şehit oldu. Duabey Onur Öztürkmen'in sevenleri ve silah arkadaşlarından çok sayıda paylaşım gelirken, Şehit Öztürkmen'in sosyal medyadaki görüntüleri yürekleri dağladı. Şehit Teğmen'in görüntülerinden birinde "Tüm kıyafetlerimi yoksul insanlara verin. Fakirlik nedir bilirim. Anneme sonradan söyleyin, bu haberi kaldıramaz." şeklinde ifadeler yer alıyor.

27 Kasım 2022 Pazar 15:27
0 Okunma
Şehidin son sözleri yürekleri dağladı...



Irak'ın kuzeyinde, terör örgütü hedeflerine yönelik devam eden Pençe-Kilit Operasyonu'ndan önceki günlerde acı bir haber geldi. Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerin açtığı taciz ateşi sonucunda Piyade Teğmen Duabey Onur Öztürkmen, Piyade Uzman Çavuş Mustafa Yıldız ve Piyade Sözleşmeli Er İsmail Ünal şehit oldu. Giresun'a ve Samsun'a şehit ateşi düşerken, Teğmen Duabey Onur Öztürkmen’in acı haberi Gaziantep’teki yakınlarına ulaştı.

O GÖRÜNTÜLER HÜZNE BOĞDU

Sevenleri ve silah arkadaşları Piyade Teğmen Duabey Onur Öztürkmen'in çok sayıda paylaşım yaptı. Şehit Öztürkmen'in sosyal medyadaki görüntüleri ise yürekleri dağladı.

"FAKİRLİK NEDİR BİLİRİM"

Bunlardan birinde, Şehit Teğmen'in görüntüsü eşliğinde “Erken ölürsem, canımdan çok sevdiğim iki, üç arkadaşım var. Beni o gece yalnız bırakmasınlar. Tüm kıyafetlerimi yoksul insanlara verin. Fakirlik nedir bilirim. Anneme sonradan söyleyin. Bu haberi kaldıramaz. Yaşayamadığım bir gençliğim var benim. Doğru düzgün gidemediğim” ifadesi bulunuyor.

"HAZIRIM ŞU AN HER ŞEYE"

Bir başka görüntüde tüfeğini, tabancasını, mermi dolu şarjörlerini, teçhizatını ve el bombalarını gösteren Şehit Öztürkmen, "Hazırım şu an her şeye" ifadesini kullanıyor.

Şehit Teğmen Öztürkmen, bir başka görüntüde ise arkadaşlarıyla bir araçta giderken, “Bu kardeşlerimle belki son tatilimiz” diyor.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
'Millet Bahçesi' tabelasından harf hırsızlığına hapis cezası
'Millet Bahçesi' tabelasından harf hırsızlığına hapis cezası
Marmaris sallandı!
Marmaris sallandı!
Definecilerin evinde ele geçirildi
Definecilerin evinde ele geçirildi










Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim