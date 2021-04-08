Şehit Pilot Burak Gençcelep'e veda

Şehit Hava Pilot Yüzbaşı Burak Gençcelep’in cenazesi, Konya'da 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı'nda düzenlenen törenin ardından saat 11.00 sıralarında askeri uçakla Trabzon Havalimanı’na getirildi.

Askeri uçakla şehidin eşi Nurcan, çocukları Kayra (8) ve Kaan (3) ile annesi Nuray ve babası Mehmet Gençcelep de kentte geldi.

OĞLU ASKER SELAMI İLE UĞURLADI

Uçaktan askerler tarafından indirilen şehidin tabutu, cenaze aracına konuldu. Bu sırada şehidin eşi, annesi ve yakınları gözyaşlarını tutamadı. Nuray Gençcelep cenaze aracının arkasından gözyaşı döktü. Küçük Kayra da babasının cenazesinin arkasından asker selamı verdi.

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde bulunan Bulak Bilal Habeşi Camii’nde düzenlenen cenaze törenine Vali İsmail Ustaoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, AK Parti Milletvekili Muhammet Balta, CHP Milletvekili Ahmet Kaya, İYİ Parti Milletvekili Hüseyin Örs, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile asker ve polisler katıldı.

‘BU KADAR ERKEN NİYE GİTTİN’ DİYEREK GÖZYAŞI DÖKTÜ

Cenazede şehit babası Mehmet Gençcelep, taziyeleri kabul etti. Acılı baba, Türk bayrağına sarılı tabutu başında oğlunun fotoğrafının yer aldığı çerçeveyi elinde tutup, “Bu kadar erken niye gittin?” diyerek, gözyaşı döktü.

Çok sayıda kişinin katıldığı cenaze namazında, cami avlusundaki Türk bayrağı da yarıya indirildi. Kılınan namazın ardından askerlerin omuzlarında taşınan Hava Pilot Yüzbaşı Burak Gençcelep'in cenazesi, Bulak Mahallesi’ndeki aile kabristanlığında toprağa verildi.