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Şehitlerin kabirleri tahrip edildi

Adana’da, FETÖ'nün 15 Temmuz’daki darbe girişimi sırasında şehit olan polis memuru ikiz kardeşler Ahmet ve Mehmet Oruç’un kabirlerinin de bulunduğu 79 mezar tahrip edildi.

21 Şubat 2021 Pazar 18:05
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Şehitlerin kabirleri tahrip edildi

Adana’nın Yüreğir ilçesindeki “15 Temmuz Şehitleri Ahmet ve Mehmet Oruç Kardeşler Mezarlığı”nda bulunan 79 kabrin mezar taşlarına zarar verildi.

Olayın bildirilmesi üzerine mezarlık ve çevresinde inceleme başlatan polis ekiplerinin tahribatla ilgili araştırması sürüyor.

“Bu şehitlere yapılacak bir şey mi?”

Yakınlarının mezarlarının tahrip edildiğini öğrenerek bölgeye gidenlerin arasında şehit polis memuru ikizlerin babası Ali Oruç da vardı.

Tepkisini “Vatanı ve bayrağı için canlarını feda eden şehitlerim Ahmet ve Mehmet'imi burada bile rahat bırakmıyor hainler. Allah'tan bulsunlar. Ben onları Allah'a havale ediyorum” sözleriyle dile getiren Oruç, gözyaşlarını tutamadı.

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