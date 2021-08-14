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Sel felaketinde can kaybı 44'e yükseldi

AFAD'dan yapılan son açıklamaya göre; sel nedeniyle 3 ilde toplam can kaybı sayısı 44'e yükseldi.

14 Ağustos 2021 Cumartesi 14:15
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Sel felaketinde can kaybı 44'e yükseldi

Sel felaketinin yaşandığı Batı Karadeniz'de can kayıpları artıyor.

AFAD'dan yapılan son açıklamaya göre toplam can kaybı sayısı 44'e yükseldi.

Kastamonu’da 36, Sinop’ta 7 ve Bartın’da 1  kişi hayatını kaybetti.

Bartın'da 4 gün önce evinin bir kısmının yıkılması sonucu sele kapılarak kaybolan 85 yaşındaki Arife Ünal'ın cansız bedeni dere yatağında bulunmuştu.

AFAD'ın açıklamasına göre; 9 kişinin hastanelerdeki tedavisi sürüyor.

Selden en çok etkilenen Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde evleri zarar gören vatandaşlar ilçeyi terk ediyor. Sokaklarda biriken çamur, moloz ve ağaç parçalarını kaldırma çalışmaları da devam ediyor.

Sel nedeniyle Sinop'un Ayancık ilçesine bağlı Babaçay Köyü de büyük yıkım yaşadı. Köydeki 40 ev yıkıldı. Buradaki temizlik ve kurtarma çalışmaları da sürüyor.

Anahtar Kelimeler:
SelBatı Karadeniz
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