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Şenocak: "Kadınlar pantolon giymesin, kaşlarını almasın, üniversiteye gitmesin"

İlahiyatçı İhsan Şenocak kadınların pantolon giymesinin, kaşlarını aldırmasının, üniversiteye gitmesinin günah olduğunu iddia etti.

23 Eylül 2017 Cumartesi 14:18
Şenocak: "Kadınlar pantolon giymesin, kaşlarını almasın, üniversiteye gitmesin"

BirGün gazetesinin haberine göre İlahiyatçı İhsan Şenocak, sohbetlerinden birinde babalara seslenerek çocuklarını korumaları gerektiğini söyledi. Şenocak, "Nasıl ki bir çoban, koyunları ateşe atsa o çobanın ceza almasını istersiniz, bir baba da çocuklarını cehennem ateşinden korumalıdır" ifadelerini kullandı.

Şenocak kadınların pantolon giymesinin de zararlı olduğunu ve cehennemde cezalandırılacağını iddia ederek şu ifadeleri kullandı:

"Yani kızın şu sokaktan geçip de okula pantolonla giderken yüreğin parçalanıyor mu senin? 18 yaşında kaşını aldıran kızın üniversiteye giderken o halde, yüreğin parçalanmıyorsa vallahi kıyamet günü cehennem seni parçalayacak. Allah'ın emanetini ne hale getirdin? Sevindin üniversiteyi kazanınca; ODTÜ'ye, Boğaziçi'ye gidince sevindin. Doktor olacak, mühendis olacak, 5 milyar aylık alacak, arabaya binecek, eşine mecbur olmayacak, mahkum olmayacak… Peki onlara sevindin; kot pantolonuyla erkeklerin bakışı arasında kızın yürüyor, delikanlılar arkasına takılmışlar, arkasından gidiyorlar. Yavrunu cehenneme attın cehenneme."

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Son Güncelleme: 23.09.2017 14:20
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