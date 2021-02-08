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'Sigortadan para almak için hamile eşini uçurumdan attı' iddiası

Muğla'da 400 bin liralık kaza sigortasını almak için 7 aylık hamile eşini kayalıklardan iterek öldürdüğü öne sürülen sanık, ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanacak.

08 Şubat 2021 Pazartesi 17:19
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'Sigortadan para almak için hamile eşini uçurumdan attı' iddiası

Muğla'nın Fethiye ilçesinde Kelebekler Vadisi'nde fotoğraf çektirirken kayalıklardan düşerek karnındaki 7 aylık bebeğiyle ölen kadının tutuklanan eşi hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Fethiye'ye 2,5 yıl önce tatile giden Semra Aysal (32), eşiyle birlikte Kelebekler Vadisi'ndeki kayalıklara çıktı. Ancak Aysal hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra uçurumdan düşerek yaşamını yitirdi.

''ÖNCE SİGORTA YAPTIRDI, SONRA UÇURUMDAN ATTI''

Semra Aysal'ın eşinin olaydan önce 400 bin lira teminat bedelli kaza sigortası yaptırdığı, bu parayı almak için 7 aylık hamile kadını aşağı ittiği öne sürüldü.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPSİ İSTENİYOR

Tutuklanan zanlı hakkında "tasarlayarak öldürme" suçundan iddianame hazırlandı.

Mahkeme tarafından kabul edilen iddianamede, sanık için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

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