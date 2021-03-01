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Şikayetçi oldu; Terim'i dolandırmaya çalıştılar

Kendilerini vali ya da vali özel kalem müdürü olarak tanıtarak; tekerlekli sandalye, lösemili çocukların tedavisi ve entübe cihazı bağışı bahanesiyle 11 iş insanını dolandıranlar tutuklandı. Dolandırıcıların Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’i de telefonla arayarak dolandırmaya çalıştıkları da ortaya çıktı.

01 Mart 2021 Pazartesi 15:11
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Şikayetçi oldu; Terim'i dolandırmaya çalıştılar

Kocaeli'de çeşitli bağış bahaneleriyle iş insanlarını dolandırmaya çalışan iki şüpheli çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

İş insanları kendilerini, vali ya da vali özel kalem müdürü olarak tanıtan kişiler tarafından telefonla dolandırılmaya çalışıldıkları yönünde şikayet bulundular.

Harekete geçen Kocaeli ekipleri, yaptıkları teknik ve fiziki takip sonrasında ülke genelindeki iş adamlarını telefonla arayıp, kendilerini vali ya da özel kalem müdürü olarak tanıtarak tekerlekli sandalye, lösemili çocukların tedavisi ve entübe cihazı bağışı bahanesiyle para isteyen kişilerin kimliklerini tespit etti.

11 İŞ İNSANINI DOLANDIRDILAR

Tekirdağ ve İstanbul’da düzenlenen operasyonla 5 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 3 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. İş adamlarını dolandırmaya çalıştıkları belirlenen Ş.U. ve K.Y. isimli iki şüpheli ise, 2020 yılının sonundan itibaren telefonla aradıkları Kocaeli, Sakarya, İstanbul, Kahramanmaraş, ve Tekirdağ’daki 11 iş insanından bağış adı altında 41 bin 600 TL aldıkları belirlendi.

Şüphelilerin dolandırdığı iş adamlarından aldıkları paraları ise banka hesaplarına gönderttikleri tespit edildi.

Şüphelilerin hesaplarına geçirdikleri paralara savcılık talimatı ile bloke koyuldu.

ARALARINDA FATİH TERİM DE VAR

Şüphelilerin dolandırmaya çalıştığı 5 kişi ise durumu fark ederek dolandırılmaktan son anda kurtuldu. Dolandırılmaya çalışanlar arasında Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’in de olduğu ortaya çıktı. Şüphelilerin telefonla aradıkları Terim’den bağış adı altında para istedikleri ve dolandırıcıların ağına düşmeyen Terim’in polise giderek şikayetçi olduğu öğrenildi.

Dolandırıcılık yapan Ş.U. ve K.Y., çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

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