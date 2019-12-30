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Silahla banka soydu, çıkarken bomba bıraktı!

Bursa'da bankayı soyan silahlı soyguncu, kaçarken içinde bomba olan çantayı bıraktı. Bankadan kimsenin çıkmamasını, yoksa bombayı patlatacağını söyleyen soyguncu kayıplara karışırken, banka müşterileri ve çalışanlar kurtarılmayı bekliyor.

30 Aralık 2019 Pazartesi 17:40
Silahla banka soydu, çıkarken bomba bıraktı!

Nilüfer’e bağlı Özlüce Mahallesi’nde bulunan elinde silahla bankaya giren yüzü kar maskeli soyguncu, bankadaki paraları aldıktan sonra kaçarken bankaya içinde düzenek bulunan çanta bıraktı.

Bankadan kimsenin çıkmamasını, yoksa bombayı patlatacağını söyleyen soyguncu, paraları alıp kayıplara karıştı.

MÜŞTERİ VE ÇALIŞANLAR KURTARILMAYI BEKLİYOR

Banka müşterileri ve çalışanlar paniğe kapılarak bankadan dışarı çıkamadı. Haber verilmesi üzerine bankaya bomba imha ekibi, çevik kuvvet ve çok sayıda ambulans sevk edildi.

İçeride mahsur kalan çalışan ve müşteriler panik içinde kurtarılmayı bekliyor. İHA

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