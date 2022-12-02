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Silahla şaka ölüm getirdi

İstanbul Esenler'de, bir grup arkadaş şakalaşırken ellerindeki tabanca patladı. Silahtan çıkan mermi kalbine isabet eden 17 yaşındaki Kenan Çeliktenyıldız hayatını kaybetti. Olaya ilişkin yaşları 18'den küçük 8 kişi gözaltına alındı.

02 Aralık 2022 Cuma 22:23
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Silahla şaka ölüm getirdi



İstanbul'un Esenler ilçesinde, iddiaya göre bulundukları binanın çatı katında şakalaşan bir grup arkadaşın ellerindeki tabanca bilinmeyen nedenle patladı.

Birlik Mahallesi'nde dün saat 22.00 sıralarında meydana gelen olayda tabancadan çıkan mermi kalbine isabet eden Kenan Çeliktenyıldız (17) hayatını kaybetti.

Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Hayatını kaybeden Kenan Çeliktenyıldız'ın cesedi, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

8 KİŞİ GÖZALTINDA

Olaya ilişkin yaşları 18'den küçük 8 arkadaş gözaltına alındı. Zanlıların çocuk şubesindeki sorguları sürüyor.

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