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Şimdi de Aydın yanıyor!

Aydın’ın Söke ilçesinde çıkan orman yangınına karadan ve havadan müdahale yoğun bir şekilde devam ediyor.

25 Temmuz 2022 Pazartesi 21:33
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Şimdi de Aydın yanıyor!
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Aydın'ın Söke ilçesine bağlı Argavlı Mahallesi’nde akşam üzeri meydana gelen orman yangının büyümemesi için havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Yangın ihbarı üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

7 helikopter ve 4 uçak müdahale ediyor

Alevlerin söndürülmesi için seferber olan ekipler, yangına 7 helikopter, 4 uçak ile havadan, 25 arazöz, 12 su tankeri ve 4 dozerle de karadan müdahale ediyor.

İHA'nın haberine göre, bölgede etkili olan aşırı rüzgar sebebiyle ekipler, yangının büyümemesi için yoğun çaba sarf ediyor.

Anahtar Kelimeler:
AydınYangınTürkiye
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