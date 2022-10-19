Siyasi partilere 5 milyar TL

Cumhurbaşkanlığı tarafından TBMM'ye sunulan 2023 yılı bütçe yasa teklifiyle siyasi partilere önümüzdeki yıl bütçeden yapılacak devlet yardımları netleşti. Bütçe teklifine göre, önümüzdeki yıl 5 siyasi partiye toplam 5 milyar 25 milyon lira devlet yardımı verilecek.

ÜÇ KATI ÖDEME

2023 seçim yılı olduğu için partilere normal bütçe yardımının 3 katı tutarında ödeme yapılacak. Yardımların büyük bölümünü yine AK Parti alacak. Bütçe teklifiyle 2023 yılında genel bütçe gelirlerinin 3 trilyon 762 milyar 440 milyon lira olması öngörüldü. SÖZCÜ'nün yaptığı hesaplamalara göre, teklif yasalaşırsa barajı aşan AK Parti, CHP, HDP ve MHP Hazine'den toplam 1 milyar 504 milyon 975 bin lira devlet yardımı almaya hak kazanacak. Barajı geçen bu 4 partinin dışında, 2018 genel seçimlerinde yüzde 10 barajının altında kalan ancak yüzde 3'ten fazla oy alan İYİ Parti de yasa gereği devlet yardımı almaya hak kazandı.

İYİ Parti'ye, en düşük yardımı alan MHP'nin yardım tutarına orantılı olarak 170 milyon 311 bin lira verilecek. Böylece toplam yardım 1 milyar 675 milyon liraya ulaşacak. Ancak, 2023 yılı seçim yılı olduğu için bu tutar 3'le çarpılarak ve siyasi partilere ödenecek toplam yardım miktarı 5 milyar 25 milyon lirayı bulacak.

Kaynak : Sözcü