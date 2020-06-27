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Sokak ortasında genç kızı darbetti

Türkiye'de İzmir'in Bayraklı ilçesinde, kimliği öğrenilemeyen kişi, caddede tartıştığı genç kızı darbetti. Genç kızın şiddet gördüğü anlar, bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

27 Haziran 2020 Cumartesi 09:02
1426 Okunma
Sokak ortasında genç kızı darbetti

Türkiye'de İzmir'in Bayraklı ilçesinde, kimliği öğrenilemeyen kişi, caddede tartıştığı genç kızı darbetti. Genç kızın şiddet gördüğü anlar, bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Olay, dün akşam saatlerinde Bayraklı ilçesi Manas Bulvarı'nda meydana geldi.

Kimliği öğrenilemeyen kişi, caddede genç kızla tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine erkek, genç kıza tokat attı, yumrukladı. 

Genç kız, saldırganın kollarını tutarak kendini korumaya çalıştı.

Bu sırada bir vatandaş cep telefonuyla olay anının saniye saniye görüntüledi.

Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasıyla çok sayıda kişi olaya tepki gösterdi.

Sosyal medya kullanıcıları, genç kızı darbeden kişinin yakalanıp, cezalandırmasını istedi. 

DHA

Son Güncelleme: 27.06.2020 09:04
Anahtar Kelimeler:
IzmirKadına Şiddet
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ADİL 2020-06-27 10:27:35

KAYIT ALACAĞINIZA YARDIM ETSEYDİNİZ VEYA ÇAĞIRAYDINIZ..

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