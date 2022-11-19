Sokak ortasında şınav çektirdi

Pendik’te bir kadın yanında bulunan adama çarşı ortasında şınav çektirdi.

Pendik'te bir kadın yanında bulunan adama çarşı ortasında şınav çektirdi. Görenleri şaşkına çeviren o anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Pendik çarşıda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, bir kadın, yanında bulunan ve eşi olduğu iddia edilen adama çarşının ortasında şınav çektirdi. Görenleri şaşkına çeviren o anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, adamın cadde ortasında şınav çektiği, yoldan geçen vatandaşların o anları şaşkınlıkla izlediği görülüyor.

Kaynak: İHA