Soluk borusuna kaçan kiraz öldürdü

İstanbul'da boğazına kiraz kaçan bir çocuk yaşamını yitirdi.

Sultanbeyli'de 17 Haziran'da akşam saatlerinde iddiaya göre, 8 yaşındaki Muhammed Taha Şahin kız kardeşinin doğum gününü kutlamak için ailesi ile evlerinin bahçesinde oturuyordu.

Şahin arkadaşlarıyla birlikte oyun oynadıktan sonra masadaki meyve tabağından kirazı alıp yedi.

Bir süre sonra fenalaşan Şahin koşarak babasından yardım istedi.

Şahin'in nefes alamadığını gören baba, otomobiliyle onu hastaneye götürdü. 8 yaşındaki Muhammed Taha Şahin, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Muhammed Taha Şahin dün öğle vakti Sultanbeyli Abdurrahman Gazi Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Pendik Osmangazi Mezarlığı’nda toprağa verildi.