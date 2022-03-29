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Son 24 saatte 16 bin yeni vaka

Türkiye'de son 24 saatte 16 bin 190 yeni vaka tespit edildi, 63 kişi vefat etti. 21 bin 256 kişi daha iyileşerek COVID-19'u yendi.

29 Mart 2022 Salı 20:17
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Son 24 saatte 16 bin yeni vaka
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Sağlık Bakanlığı, günlük koronavirüs tablosunu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden paylaştı.

Buna göre, son 24 saatte 288 bin 968 COVID-19 testi yapıldı, 16 bin 190 kişinin testi pozitif çıktı, 63 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı 21 bin 256 oldu.

18 yaş ve üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 85,34, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 93,08 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 146 milyon 881 bin 913 doza yükseldi.

18 yaş ve üstü nüfusta en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

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