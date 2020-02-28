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SON DAKİKA HABERİ: Suriye İdlib'de 29 asker şehit

İdlib'de rejim güçlerinin düzenlediği hava saldırısında şehit sayısı 29'a yükseldi. Hatay Valisi, Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye getirilen yaralı askerlerden bazılarının durumunun ağır olduğunu söyledi.

28 Şubat 2020 Cuma 01:00
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SON DAKİKA HABERİ: Suriye İdlib'de 29 asker şehit

 İdlib'de rejim güçlerinin düzenlediği hava saldırısında şehit sayısı 29'a yükseldi. Hatay Valisi, Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye getirilen yaralı askerlerden bazılarının durumunun ağır olduğunu söyledi.

Son Güncelleme: 28.02.2020 02:05
Anahtar Kelimeler:
ŞEHİTTürkiyeSuriyeİdlib
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