Türkiye Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Türkiye’de toplam vaka sayısı 30 bin 217’ye yükselirken, toplam ölüm 649’a yükseldi.
Son dakika! Türkiye’de 3 bin 148 yeni vaka, 75 yeni ölüm
Türkiye Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de toplam vaka sayısı 30 bin 217'ye yükselirken, toplam ölüm 649'a yükseldi
06 Nisan 2020 Pazartesi 19:50
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