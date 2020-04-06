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Son dakika! Türkiye’de 3 bin 148 yeni vaka, 75 yeni ölüm

Türkiye Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de toplam vaka sayısı 30 bin 217'ye yükselirken, toplam ölüm 649'a yükseldi

06 Nisan 2020 Pazartesi 19:50
1191 Okunma
Son dakika! Türkiye’de 3 bin 148 yeni vaka, 75 yeni ölüm

Türkiye Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Türkiye’de toplam vaka sayısı 30 bin 217’ye yükselirken, toplam ölüm 649’a yükseldi.

Anahtar Kelimeler:
TürkiyeCoronavirüsKoronavirüs
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Gerçek 2020-04-06 22:31:42

Hadi cesaretiniz varsa covid 19 için tedavi ettiğiniz ancak kurtaramadığınız ölümleri testde negatif çıktıği için korona yerine zatüre yazdığınızı açıklayın. Gerçek rakamlar 10 KATI!

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