Son dakika! Türkiye’de 3 bin 148 yeni vaka, 75 yeni ölüm

Türkiye Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de toplam vaka sayısı 30 bin 217'ye yükselirken, toplam ölüm 649'a yükseldi