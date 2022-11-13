Sosyal medya bu fotoğrafları konuşuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve daha birçok isim... Sosyal medya kullanıcıları Türk siyasetinin önde gelen isimlerinin yapay zekayla hazırlanan görüntülerine büyük ilgi gösterdi. Görüntüler kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu. Söz konusu görseller bir sosyal medya kullanıcısı tarafından paylaşıldı.

SİYASİ İSİMLERİN YAPAY ZEKAYLA HAZIRLANAN GÖRÜNTÜLERİ

"Samet SKB Karaboğa" isimli o kullanıcı, siyasi isimlerin yapay zekayla hazırlanan görüntülerini Instagram hesabı üzerinden paylaştı. "Yapay zekayı eğitme konusunda yeni şeyler denediğini" belirten kullanıcı, dediğine göre, yapay zekayı Türk siyasetinin başını çekenlerin görselleri ile eğitti, Disney modeli ile birleştirdi ve ortaya bu dikkat çeken görüntüler çıktı.

DISNEY MODELİYLE BİRLEŞTİRDİ! İŞTE SONUÇ...

Kullanıcı görüntüleri paylaştığı gönderide "Selamlar. Yapay zekayı eğitme konusunda yeni şeyler deniyorum. Türk siyasetinin başını çekenlerin görselleri ile eğittim. Disney modeli ile birleştirince şöyle bir şeyler çıktı." ifadelerini kullandı.

Karaboğa'nın paylaştığı liderler arasında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu yer aldı.