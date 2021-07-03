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Su kesintilerini protesto için derede banyo yaptılar

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde sık sık yapılan su kesintilerini protesto etmek için bir grup, akarsuda sabunla şampuanla banyo yaptı.

03 Temmuz 2021 Cumartesi 09:07
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Su kesintilerini protesto için derede banyo yaptılar

Kadirli'de meydana gelen su kesintilerine bölge halkından protesto geldi. Sabun, şampuan ve havlusunu alan bir grup, ilçe merkezinden geçen Savrun çayına giderek içerisinde banyo yaptı.

İlçede çok sık şekilde su kesintisi olduğunu belirten Hakan Kamalı, “İşten geliyoruz. Yaz vakti Çukurova’da zaten sıcaklar tavan yapmış durumda. Evde su yok. Sularımız sabah kesiliyor bazen akşam geç saatte geliyor bazen de bir gün boyunca hiç gelmiyor. Bu durumdan belediye mi sorumlu, muhtarlık mı sorumlu kim sorumlu ise lütfen bu duruma bir çözüm bulsun. Bizde bu olayı protesto etmek ve temizliğimizi yapmak için Savrun çayında bu şekilde banyo yapıyoruz” dedi.

Aşkın Gül ise “Sularımız hiç akmıyor. Çok sık şekilde su kesintisi oluyor. Yetkililer bu duruma bir çözüm bulmasını istiyoruz” şeklinde konuştu. 

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