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Sulama kanalına düşen ikizler boğuldu

Kahramanmaraş'ta sulama kanalına düşen 9 yaşındaki ikiz kardeşler boğularak hayatını kaybetti.

11 Haziran 2022 Cumartesi 16:52
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Sulama kanalına düşen ikizler boğuldu
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Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde, Şanlıurfa'dan gelip tarım işçiliği yapan ailenin 9 yaşındaki ikizleri Mustafa ve İrem Akcan, saat 10.30 sıralarında Narlı ilçesi Akçakoyunlu Mahallesi'nde oyun oynarken tarlanın yanından geçen DSİ'ye ait sulama kanalına düştü.

Çocukların düştüğünü gören aile yardıma koştu. Aile kendi imkanlarıyla çocuklara ulaşamayınca 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayıp, yardım istedi.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla ikizlerin düştükleri noktaya 4 kilometre mesafede cansız bedenleri bulundu.

Mustafa ve İrem kardeşlerin cenazeleri kanaldan çıkarılırken ailesi gözyaşlarına boğuldu.

İkizlerin cenazeleri, yapılan incelemenin ardından otopsi için Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

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