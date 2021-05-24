Süleyman Soylu: Kutlu Adalı için elbette adım atarız!

Habertürk'te Açık ve Net Özel'e konuk olan Türkiye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kübra Par moderatörlüğünde; gazeteciler Merdan Yanardağ, İsmail Saymaz, Veyis Ateş ve Mehmet Akif Ersoy'un sorularını yanıtladı.

Soylu'ya, Kutlu Adalı cinayeti ile ilgili adım atılıp atmayacağı soruldu.

Soylu soruya verdiği yanıtla şunları söyledi:

"Kutlu Adalı cinayetinde en ufak bir şey açık duruyorsa bizim namus meselesidir. Kim yaptıysa bedelini ödemekle mükelleftir. Kutlu Adalı soruşturması için elbette adım atarız. AK Parti döneminde faili meçhul cinayet var mı? Bizim dönemimizde Necip Hablemitoğlu, ki o da FETÖ işidir, faili meçhul cinayet var mı? Biz terörle mücadele ediyoruz. 4,5 yıldır İçişleri Bakanlığı yapıyorum. İç güvenlikle ilgili terörle mücadele meselesi bizim uhdemizde. Boş kağıda imza atmaya hazırım."