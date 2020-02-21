Suriye sınırında hareketlilik

Bakan Akar, dün İdlib'de rejim unsurlarının hava saldırısı sonucu 2 askerin şehit olması, 5 askerin yaralanması ardından bugün Suriye sınırına hareket etti. Bakan Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ile birlikte Hatay Havalimanı'nda 2'nci Ordu Komutanı Korgeneral Sinan Yayla ve diğer yetkililer tarafından karşılandı. Bakan Akar ve komutanlar, Suriye sınır hattındaki birliklerde incelemelerde bulunuyor.