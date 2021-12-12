Künye
Kıbrıs 13
açık
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
4 yaşındaki çocuğa cinsel organını gösterdi
4 yaşındaki çocuğa cinsel organını...
Zanlı mahkemeye çıkarıldı!
Zanlı mahkemeye çıkarıldı!
Yine kadına şiddet!
Yine kadına şiddet!
30 ay hapis cezası
30 ay hapis cezası
Kadına şiddet bitmiyor!
Kadına şiddet bitmiyor!
banner107

Süt fabrikası gibi keçi

Kayseri'nin Tomarza ilçesinde günde 12 litre süt veren keçi görenleri şaşırtıyor.

12 Aralık 2021 Pazar 09:11
18 Okunma
Süt fabrikası gibi keçi
banner108

Kayseri'nin Tomarza ilçesinde günde 12 litre süt veren keçi görenleri şaşırtıyor.

Kayseri'nin Tomarza ilçesine bağlı Hacıpaşa Mahallesi'nde bir çiftlikte bulunan Halep keçisi, günde 12 litre süt veriyor. Sağılmadan önce yürümekte zorlanan keçiyi görenler şaşırırken, keçinin sahibi Adem Korkmaz da, aldığı süt karşısında büyük şaşkınlık yaşadı. Böyle bir olayla ilk defa karşılaştıklarını belirten çiftliğin Veteriner Hekimi Atakan Ata, "Normalde bir keçi bu kadar süt vermez. Halep keçilerinde günlük 3-4 litre süt sağılmaktadır. Sütün en verimli döneminde bile en fazla 4 litre süt sağılır. Bir keçinin 12 litre süt vermesine çok şaşırdık. Ben veteriner hekimim. Öğrendiğim derslerde de, gerçek hayatta da böyle bir verim görmedim. Günde 10 kilo süt veremeyen inekler var" dedi.

Keçinin sahibi Adem Korkmaz da, "Yıllardan beri keçi sağımı izliyorum. Bir Halep keçisinin bu kadar süt verdiğine ilk defa gördüm. 12 litre süt hepimizi hayret içinde bıraktı" diye konuştu.

Son Güncelleme: 12.12.2021 10:22
Anahtar Kelimeler:
Süt Fabrikası Gibi KeçiKayseriGünde 12 Litre Süt Veren Keçi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türkiye Gazetelerinin Manşetleri / 12 Aralık 2021
Türkiye Gazetelerinin Manşetleri / 12 Aralık 2021
Türkiye'de şu ana kadar 6 Omicron vakası tespit edildi
Türkiye'de şu ana kadar 6 Omicron vakası tespit edildi
Türkiye'de koronavirüs vaka sayıları düne göre arttı!
Türkiye'de koronavirüs vaka sayıları düne göre arttı!
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim