Taksim Camii ramazan ayına yetişecek

Taksim Meydanı'nda temeli 17 Şubat 2017'de atılan ve Mimarlar Şefik Birkiye ile Selim Dalaman imzasını taşıyan yaklaşık 2 bin 482 metrekare arsa ve 16 bin 220 metrekare inşaat alanına sahip camideki çalışmalar, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle sosyal mesafe kurallarına uyularak yürütülüyor.

Genel işçiliğinin yüzde 99'u tamamlanan caminin ana kubbesindeki göbek yazısı da bitti ve etrafı boyandı. Caminin içerisinin boyanmasıyla çevresindeki peyzaj çalışmalarına ise hızla devam ediliyor.

Taksim Camii'nin ramazanda açılması bekleniyor

Yapımı tamamlanan caminin ana kapısı da takılacak.

Caminin zemin ve birinci kat döşeme ile duvar kaplaması, dekorasyon işlemleri ve pencere prekast çalışmaları bitti.

Tüm mekanlarında alçıpan kaplama ve sıva işlemleri bitmek üzere olan caminin dış cephe ferforje çalışmasının da yüzde 90'ı tamamlandı.

Caminin ramazan ayında ibadete açılması planlanıyor.