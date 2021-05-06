"Tam kapanma ile ilgili bir uzatma gündemimizde yok"

Oktay, Koronavirüsle mücadele kapsamında tam kapanma döneminde vaka sayısının 5 bine indirilmesi hedefine ulaşılamaması halinde kısıtlama süresinin uzatılması ve 19 Mayıs ile birleştirilmesinin gündeme gelip gelmeyeceği sorusu üzerine şu anda böyle bir şeyin gündemlerinde olmadığını söyledi. Oktay, "Bizim bununla ilgili kararlarımızda tüm veriler kabineye gelir. Veriler değerlendirilir, sonrasında da nihai karar verilir. Kamuoyuyla da paylaşılır bu." diye konuştu.

MHP'nin yeni anayasa önerisi hatırlatılarak, anayasa konusunda diğer partilerle uzlaşma ihtimalini sistem tartışmalarının tıkayıp tıkamayacağına ilişkin soru üzerine Oktay, benzer bir sürecin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçişte de yaşandığını söyledi.

Anayasanın 118 maddesinin değiştirildiğini belirten Oktay, "Maddeleri değiştirebiliyorsunuz ama arkasındaki ruh, darbe ruhu. Yani darbeyle gelmiş bir anayasa." ifadesini kullandı.

Bu konunun tartışılmasını, herkesin kendi çalışmasını yapmasını, sonrasında da bir araya gelerek bir ortak noktada buluşulmasını istediklerini dile getiren Oktay, MHP'nin kendi taslağını ortaya koyduğunu anımsattı.

Oktay, "Kapalı kapılar ardında çalışma yapıp da ondan sonra da toplumun önünde, yani neredeyse 'Yeminle ben bu çalışmayı yapmadım' diye inkar etme olayı da değil. Açık, şeffaf, net bir şekilde sundu. Şimdi aynı çalışmayı biz de yapıyoruz. Dolayısıyla bu da sonuçlanmak üzere. Şimdi Sayın Bahçeli bu çalışmalarını ilan ettiler. Yani orada baktığınızda mevcut Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, yani başkanlık sisteminin daha da kurumsallaşmasını sağlayacağı, daha da güçlendirecek bir modeli teklif ettiklerini ve öngördüklerini ifade ediyorlar." diye konuştu.

Taslağa bakıldığında, Cumhurbaşkanı ve Cumhurbaşkanı Yardımcısının seçilerek gelmesi, hükümet programının yine Mecliste okunması, yasa geliştirmede Meclise ilave yetkiler verilmesinin yer aldığının görüldüğünü anlatan Oktay, "Bugünkü sistemde de zaten Meclisin çok ciddi yetkileri vardır. Yani yasayla ilgili yürütmenin hiçbir yetkisi yoktur. Kararname, yani Meclisin boş bıraktığı alanlarda yürütmeyle ilgili kısımlarda çıkarma yetkisi vardır yürütmenin, onun dışındaki her konuda tüm yetki Meclistedir." dedi.

Anayasa Mahkemesinin yapısıyla ilgili de taslakta teklif bulunduğunu söyleyen Oktay, şöyle devam etti:

"Bunlar değerlendirilecek, oturulup konuşulacak. Gerek Yüce Divan ile ilgili ve diğer tarafta da normal yasaların denetimi ve hakların takibiyle ilgili kısmın denetlenebileceği 2 mahkemenin oluşturulduğu bir yapı. Merkez Bankasının anayasal sistem içerisine alındığı gibi birçok hususu kapsayan önerilerle geldi. Biz bundan son derece mutlu olduk. Yani bu çalışmanın olması kıymetlidir. Şimdi aynı şekilde biz burada kendi çalışmamızı yapacağız. Dolayısıyla Cumhur İttifakı olarak belki bir noktada birleşilebilir. Diğer siyasi gruplardan da aynı çalışmayı yapmalarını arzu ederiz. Yani bu Türkiye'nin de Türk milletinin de aslında geleceği için çok ciddi bir katkıdır."