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Tanıştıkları halk otobüsünü gelin arabası yaptı

Karabük’te Belediye Özel Halk Otobüsü şoförlüğü yapan Ferhat Akkirpi, otobüste tanıştığını eşini ‘Son Durağım’ diyerek süslediği otobüsü ile tünelleri ve dağları aşarak almaya gitti. Esra ve Ferhat çiftinin otobüslerden oluşan düğün konvoyu renkli görüntülere sahne oldu. Ferhat Akkirpi eşi için, ''Biz otobüste tanıştık. Kendisi yolcuydu. Sonradan son durağım oldu'' dedi.

31 Ağustos 2021 Salı 10:38
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Tanıştıkları halk otobüsünü gelin arabası yaptı

Karabük’te halk otobüsünde şoförlük yapan Ferhat Akkirpi, otobüste tanışarak evliliğe kadar uzanan bu yolda tanıştıkları otobüsü süsleyerek gelin arabası yaptı.

Diğer şoför arkadaşlarının da otobüslerle eşlik ettiği düğün konvoyu ile yola koyulan damat Ferhat, dağları ve tünelleri aşarak Yenice ilçesindeki gelin evine kadar gitti. Burada dualarla gelini evinden alan damat Ferhat Akkipri, eşini de otobüse bindirerek konvoy eşliğinde vatandaşların şaşkın bakışları arasında düğün salonuna gitti.

''KENDİSİ YOLCUYDU, SON DURAĞIM OLDU''

Uzun süredir halk otobüslerinde şoförlük yaptığını dile getiren Ferhat Akkirpi, ''Severek yaptığımız ve baba mesleğimiz. Biz otobüste tanıştık. Kendisi yolcuydu. Sonradan son durağım oldu. Sonuç belli, bir ömür boyu mutlu olmayı temenni ediyoruz” dedi.

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