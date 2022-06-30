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Tapu kavgasında eşini bıçaklayarak öldürdü

İstanbul'da kısa süre önce satın aldıkları evin tapusu nedeniyle tartıştığı karısını bıçaklayıp öldüren kişi polise teslim oldu.

30 Haziran 2022 Perşembe 14:27
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Tapu kavgasında eşini bıçaklayarak öldürdü
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İstanbul'un Ümraniye ilçesinde bir kişi, tapu yüzünden tartıştığı eşini bıçakla öldürdü.

Edinilen bilgiye göre, Yamanevler Mahallesi'ndeki bir apartmanın birinci katında oturan çift arasında dün saat 23.00 sıralarında tartışma yaşandı.

Kısa süre önce aldıkları evin tapusunun kimin üzerine olacağı konusunda anlaşmazlık yaşayan çift, kavga etmeye başladı.

Kavganın büyümesi nedeniyle sinir krizi geçirdiği iddia edilen koca, bıçakla eşini öldürdü.

Cinayeti ihbar eden koca, eve gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olay yeri inceleme ekiplerinin ve savcının incelemelerinin ardından kadının cansız bedeni Adli Tıp Morguna kaldırıldı.

"TAPU YÜZÜNDEN BİR CANA KIYMIŞ"

Bir mahalle sakini, olaydan sokaktan gelen sesler üzerine haberdar olduklarını belirterek ''Adam, tapu yüzünden bir cana kıymış. Kadın olay yerinde ölmüş'' dedi.

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