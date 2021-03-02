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Tartıştığı annesini boğazını keserek öldürdü

Antalya'da şizofreni tedavisi gördüğü belirtilen bir kişi tartıştığı annesini bıçaklayarak öldürdü.

02 Mart 2021 Salı 13:59
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Tartıştığı annesini boğazını keserek öldürdü

Antalya'da şizofren hastası olduğu belirtilen bir genç annesini öldürdü. Olayın ardından yakınları tarafından darp edilen saldırgan hastaneye kaldırıldı.

26 yaşındaki Bahadır A. Manavgat ilçesine bağlı Kumköy mahallesinde yaşıyordu. Psikiyatrik tedavi gördüğü öğrenilen genç; ailesinin işlettiği markette çalışan annesiyle tartıştı.

Oğlunun bıçaklı saldırısına uğrayan kadının çığlıklarını duyanlar jandarmaya haber verdi. 

Boğazı kesilen kadın müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından yakınları tarafından darp edilen şizofren hastası genç hastaneye kaldırıldı. Vücudunda ciddi darp izleri ve kırıklar bulunan gencin tedavisi sürüyor.

DHA

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