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Tartıştığı motosikletliyi 7 yerinden bıçakladı

Ümraniye'de minibüs sürücüsü trafikte tartıştığı motosikletliyi 7 yerinden bıçakladı. Yanındaki annesi oğlunu engellemeye çalışsa da başarılı olamadı. Yaralının hayati tehlikesi bulunmazken, saldırganın serbest bırakıldığı öğrenildi.

23 Eylül 2022 Cuma 08:46
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Tartıştığı motosikletliyi 7 yerinden bıçakladı



Çarşamba günü saat 07.45 sıralarında Tavukçuyolu Caddesi üzerinde 34 RRS 29 plakalı minibüs sürücüsü Berk D.'nin kullandığı motosiklete çarpıyordu. Motosikletli, minibüs sürücüsünü uyarmak isteyince aralarında sözlü tartışma yaşandı.

Tartışmanın büyümesiyle minibüs sürücüsü bıçakla aşağıya indi. Bıçaklı saldırganı annesi durdurmak istese de başarılı olamadı. Yaşanan kavgada motosikletli aldığı bıçak darbeleriyle kanlar içinde yere yığıldı. 7 yerinden bıçaklanan Berk D. ambulansla hastaneye kaldırılırken, bıçaklı saldırgan polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Yaralının hayati tehlikesi bulunmazken, saldırganın serbest bırakıldığı öğrenildi.

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