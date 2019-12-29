Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
banner2
Avokado yağının cilde faydaları şaşırtıyor!
Avokado yağının cilde faydaları şaşırtıyor!
İşte ses kısıklığına iyi gelecek yöntemler
İşte ses kısıklığına iyi gelecek...
‘Günde 4 fincan kahve içmek kilo almayı engelliyor’
‘Günde 4 fincan kahve içmek...
25 yıllık efsane geri dönüyor!
25 yıllık efsane geri dönüyor!
Düşük tehlikesi atlatan hamilelerin bilmesi gereken 3 şey
Düşük tehlikesi atlatan hamilelerin bilmesi...

Tavanı delip kuyumcudaki kasadan 20 kilo altını çaldılar!

29 Aralık 2019 Pazar 14:05
Tavanı delip kuyumcudaki kasadan 20 kilo altını çaldılar!

Türkiye'de Antalya'nın Manavgat ilçesinde, kuyumcuya giren soyguncular, yaklaşık 20 kilo altını çalıp, kaçtı. Soyguncuların, alt kattaki boş iş yerinin beton tavanını delip kuyumcudaki kasaya ulaştığı anlaşıldı.

Manavgat kent merkezindeki İbrahim Sözen Caddesi'nde kuyumcu dükkanı sahibi Ramazan Arıkan, sabah iş yerini açtığında kasadaki altınların yerinde olmadığını fark etti. Ramazan Arıkan'ın haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kuyumcu dükkanının çevresinde önlem alan polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

BETONU DELİP KASAYA ULAŞMIŞLAR

İlk belirlemelere göre kuyumcu dükkanının altında bulunan boş iş yerine giren soyguncuların, buradan beton tavanı delerek altınların bulunduğu kasaya ulaştığı, kasayı da delip, içerisindeki altınları alarak kayıplara karıştığı anlaşıldı.

20 kiloya yakın altınla ortadan kaybolan soyguncuların kimliğinin belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlatıldı.

Anahtar Kelimeler:
AntalyaKuyumcuSoygunHırsızlıkHaber
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çavuşoğlu: “Rum kesiminin önce KKTC ile meselesini halletmesi lazım”
Çavuşoğlu: “Rum kesiminin önce KKTC ile meselesini halletmesi lazım”
TSK uçağı Mogadişu'da
TSK uçağı Mogadişu'da
Karın ağrısı şikayetiyle gitti 10 dakika sonra doğum yaptı!
Karın ağrısı şikayetiyle gitti 10 dakika sonra doğum yaptı!
Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim