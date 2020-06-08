TC Adalet Bakanı Gül: “Rum Yönetimini acilen önlem almaya davet ediyoruz”

Türkiye Cumhuriyeti (TC) Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Güney Kıbrıs’taki bir camiye Bizans bayrağı asılmasını kınadığını bildirdi. Rum Yönetiminin, bu tür provakatif eylemlerin tekrarlanmaması için acilen önlem alması gerektiğini vurgulayan Bakan Gül, “”Rum Yönetimini failleri yakalayıp hukuki işlemleri yapmaya davet ediyoruz” ifadelerini kullandı.
Konuyla ilgili kişisel sosyal medya hesabından paylaşım yapan Abdulhamit Gül, şunları kaydetti:
“Bir hafta içinde önce Limasol sonra Larnaka'da iki camiye düzenlenen alçakça saldırıları şiddetle kınıyorum.
Rum yönetimini, bu provokatif eylemlerin tekrarlanmaması için acilen önlem almaya, failleri yakalayıp hukuki işlemleri yapmaya davet ediyoruz”