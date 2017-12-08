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TC Cumhurbaşkanı Erdoğan Gümülcine'ye geldi

TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan'a gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında Gümülcine'ye geldi.

08 Aralık 2017 Cuma 15:34
TC Cumhurbaşkanı Erdoğan Gümülcine'ye geldi
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Yunanistan'ın başkenti Atina'daki resmi temaslarını tamamlayan ve özel uçak "TUR" ile Dedeağaç Havaalanı'na gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada Yunanistan Dışişleri Bakan Vekili Yorgos Katrungalos ile Dışişleri Bakan Yardımcısı Yannis Amanitidis tarafından karşılandı. Erdoğan, daha sonra karayoluyla Gümülcine'ye geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Gümülcine'ye geldi.

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