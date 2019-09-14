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TC Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Kuzey, hakkını nüfusu oranıyla alacak"

14 Eylül 2019 Cumartesi 10:22
TC Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Kuzey, hakkını nüfusu oranıyla alacak"

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Akdeniz’deki sondaj çalışmalarında çıkacak her ne ise, Kuzey Kıbrıs'ın bunların tamamından mahrum edilmek istendiğini söyledi.

Erdoğan, “Uluslararası hukukta böyle bir şey yok. Neyse bu hakkını nüfusu oranıyla alacak. Güney de hakkı neyse onu alacak. Ama burayla hiç alakası olmayan ülkeler bu denizler üzerinde söz sahibi olmaya çalışıyorlar. Sıkıntının kaynağı burada yatıyor” dedi. 

TC Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dolmabahçe'deki Cumhurbaşkanlığı Çalışma Ofisinde Reuters Haber Ajansına verdiği özel mülakatta, gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Akdeniz'deki sondaj çalışması ve Kıbrıs konusunda atılacak adımlara ilişkin soru üzerine Erdoğan, şunları kaydetti: 
"Kıbrıs adası olarak ele aldığımızda Kuzey-Güney, 3 de garantör ülke var. Türkiye, Yunanistan ve İngiltere. Bir de misafir garantör ülke olarak Avrupa Birliği görünüyor. Birçok mevcut liderler benim katıldığım süreçlere onlar katılmadılar. Nedir bu, Bürgenstock zirvesi. Kiminle yaptık bunu, Kofi Annan ile yaptık. Kendisiyle Bürgenstock'ta bir araya geldik. O zaman Yunanistan Başbakanı garantör ülke olarak, biz garantör ülke olarak karşılıklı olarak oturduk, konuştuk. AB'yi temsilen Verheugen geldi. Bu toplantıları yaptık. Önce masadan kalkmak istediler, ancak merhum Kofi Annan, 'Ben söz verdim burada işi bitirmeden kalkamayız.' dedi. Bunu üzerine imzaları atmak zorunda kaldılar. Peki ne oldu? Referanduma gidildi ve referandumda Kuzey Kıbrıs tarafı görüşmeye yüzde 65 evet dedi. Güney Kıbrıs yüzde 75 hayır dedi. Hayır dediği halde Güney Kıbrıs'ı Avrupa Birliğine aldılar, ama Kuzey Kıbrıs'a almadılar. Bakın bu işlerin dayandığı yerler nereye gidiyor. O günden bugüne adaletsiz yaklaşım, hak hukuk tanımayan bu yaklaşım dünyadaki barışı tehdit ediyor. Kıbrıs'ın etrafında belirlenmiş olan yerler ve buralarda Türkiye'nin de aramaya yapabileceği, Güney Kıbrıs'ın da arama yapabileceği yerler var. Fakat uluslararası hukuk bu konuda neyi emrediyor? Uluslararası hukuk şunu emrediyor, 'Buradan hangi ürün çıkarsa çıksın, balık ya da petrol olabilir, bunlar nüfusa oranla eşit oranda paylaşılır.' diyor. Bunlar ne yapıyor? Kuzey Kıbrıs'ı bunların tamamından mahrum etmek istiyorlar. Uluslararası hukukta böyle bir şey yok. Neyse bu hakkını nüfusu oranıyla alacak. Güney de hakkı neyse onu alacak. Ama burayla hiç alakası olmayan ülkeler bu denizler üzerinde söz sahibi olmaya çalışıyorlar. Sıkıntının kaynağı burada yatıyor. "

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Anahtar Kelimeler:
TC Cumhurbaşkanı ErdoğanSondajAkdeniZKKTCHaberGündemKıbrıs
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Vatandaş20 2019-09-14 11:56:25

Çapulcu Rumlar hak, hukuk tanımazlar. Fakat zamanla öğrenecekler.

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sad 2019-09-14 13:55:03

ayşegül hanım daha ne kadar bekliceksiniz insanları vatandas yapmak için ? en azından hakları olanları yapın...

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