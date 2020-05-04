T.C. Cumhurbaşkanı Erdoğan normalleşme planını açıkladı

İşte Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:
Salgında önemli bir dönüm noktasına gelmiş bulunuyoruz. Yeni hasta sayımız artık binli rakamlarla ifade edilir hale geldi. Buna karşılık iyileşen hasta sayısı katlanarak artmakta, tüm sağlık çalışanlarımızın gayretleriyle vicdanları kanatan hiçbir görüntü yaşanmadı.
Ülke içindeki hareketliliğini azalttık, etkilenen tüm kesimler için destek programları hazırladık.
'Biz Bize Yeteriz' kampanyasına destek 1 milyar 910 milyon TL'yi buldu.
65 bine yakın vatandaşımızı ülkemize getirdik.
Bu vatandaşlarımızı yurtlarda 14 gün karantinada tuttuktan sonra evlerine göndermek suretiyle sınırlarımız ötesinden hastalık taşınma riskinin önüne geçtik.
83 milyon vatandaşımın her birine, salgına karşı yürüttüğümüz mücadelede gösterdikleri destek için şükranlarımı sunuyorum.
Normal hayata dönüşü kademe kademe başlatacağız. Ülkemizde de hiçbir şey tam manasıyla eski düzene dönmeyecektir, dönemeyecektir. Evet, normale döneceğiz ama bu yeni bir normal olacaktır.
ERDOĞAN AÇIKLADI! İŞTE NORMALLEŞME PLANI
Bir normalleşme planı hazırladık. Bu takvim bir anda mart ayının ilk günlerindeki hayatımıza dönüş anlamına gelmiyor.
Rehavete de karamsarlığa da kapılmadan bu mücadeleyi yürüteceğiz. İlk olarak Mayıs ayının normalleşme planını açıklayacağım. İlk müjdemiz 65 yaş üzeri ve 20 yaş altı vatandaşlarımızadır.
65 YAŞ ÜSTÜ VE 20 YAŞ ALTINA SOKAĞA ÇIKMA İZNİ
65 yaş üstü vatandaşlarımıza sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde 4 saatlik yürüyüş planı olarak kaldırıyoruz. 31 ilimizde sokağa çıkma kısıtlaması bu hafta sonu da devam edecek.
7 İLE YASAK KALKTI, DİĞER İLLERE GİRİŞ-ÇIKIŞ YASAĞI 15 GÜN UZATILDI
Kurallara riayet düzeyine bakarak sonraki haftalarda aynı uygulamayı devam ettireceğiz. Bu hafta sonu sokağa çıkma sınırlamasını sürdürüyoruz. 31 ilde şehirlerarası giriş çıkış sınırlandırılmasını bu geceden itibaren 7 ilimiz için bitiriyoruz. Antalya, Aydın, Erzurum, Hatay, Malatya, Mersin ve Muğla'dır.
Her hafta illerimizle ilgili değerlendirme yapacağız. Diğer illerimizde giriş çıkış sınırlaması 15 gün süreyle uzatılmıştır.
Tek çift ticari plakalı taksi uygulamasını 15 Mayıs'ta kaldırıyoruz.
MASKE SATIŞINA İZİN VERİLECEK
Bugüne kadar piyasada satışına izin vermediğimiz cerrahi maske, bez maske satışına halkımızın kolayca ulaşabileceği yerlerde izin vermeyi planlıyoruz.
Maske türlerine göre üst fiyat belirleyerek halkımızı mağdur edecek girişimlerin önünü keseceğiz. Hac farizasının yerine getirilip, getirilmeyeceğine ilişkin olarak Diyanet İşleri Başkanlığımız kendi içinde ve diğer ülkelerle görüşerek kararını verecek.
ASKERLİK TERHİS İŞLEMLERİ 31 MAYIS'TA BAŞLIYOR
Askerlik terhis işlemleri 31 Mayıs'ta başlayacak. Milli Savunma Bakanlığı'nın atama, görevlendirme 1 Haziran'da, bedelli askerlik 20 Haziran'da yeniden başlayacak.
BERBER, KUAFÖR VE AVM'LER 11 MAYIS'TA AÇILIYOR
Berber kuaför güzellik salonu gibi işletmeler 11 Mayıs'ta faaliyete geçebilecek. AVM'ler 11 Mayıs'tan itibaren hizmet vermeye başlayabilecek.
YKS VE LGS ERTELENDİ
YKS 27-28 Haziran'da, LGS ise 20 Haziran'da yapılacak.
Üniversiteler 15 Haziran'da akademik takvime dönecekler. Adliyeler ara verilen duruşma, keşif, yargı süreci, icra iflas takipleri 15 Haziran'da başlayacak.