Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Bu basit problem ciddi sağlık sorunlarına dönüşebiliyor
Bu basit problem ciddi sağlık...
‘Beyaz ve kilolu kadınlar esmer kadınlara göre 2 kat daha risk altında’
‘Beyaz ve kilolu kadınlar esmer...
Türk bilim insanlarından meme kanserine yeni ilaç
Türk bilim insanlarından meme kanserine...
Instagram ilgi çekmeye çalışıyor! İşte yeni özellik...
Instagram ilgi çekmeye çalışıyor! İşte...
Büyük tehlike! Google milyonlarca kullanıcıyı uyardı!
Google milyonlarca kullanıcıyı uyardı!

TC Milli Savunma Bakanlığı'ndan kararlılık mesajı

TC Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasında, "TSK vatanımızın bütünlüğüne, devletimizin bekasına, 82 milyon vatandaşımızın huzur/güvenliğine yönelik tehdit/tehlike oluşturan tüm terör örgütlerine karşı asil milletimizin sevgisi, güveni ve duasından aldığı güçle ve "Ölürsem şehit kalırsam gazi" anlayışıyla mücadeleye hazırdır" ifadeleri kullanıldı.

08 Ekim 2019 Salı 08:38
TC Milli Savunma Bakanlığı'ndan kararlılık mesajı

TC Milli Savunma Bakanlığı (MSB), TSK’nın tüm terör örgütlerine karşı mücadeleye hazır olduğunu açıkladı. “Türk Silahlı Kuvvetleri sınırlarımızda terör
koridoru oluşturulmasına asla müsamaha göstermeyecektir.” ifadelerinin kullanıldığı açıklamada “Harekat için tüm hazırlıklar tamamlanmıştır.”  denildi.

Bakanlığın Twitter hesabında yer alan açıklamada, “TSK vatanımızın bütünlüğüne, devletimizin bekasına, 82 milyon vatandaşımızın huzur/güvenliğine yönelik tehdit/tehlike oluşturan tüm terör örgütlerine karşı asil milletimizin sevgisi, güveni ve duasından aldığı güçle ve ‘Ölürsem şehit kalırsam gazi’ anlayışıyla mücadeleye hazırdır” ifadeleri yer aldı.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda ayrıca, “Bölgemizin istikrar ve huzuruna katkı sağlayarak Suriyelilerin güvenli bir yaşama kavuşabilmesi için güvenli bölge/barış koridoru kurulması zaruridir.” vurgusu yapıldı.

banner22
Anahtar Kelimeler:
TC Milli Savunma Bakanlığı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Suriye radyosu: TSK sınırdaki köprüleri vurdu
Suriye radyosu: TSK sınırdaki köprüleri vurdu
Trump’ın sözlerine hükümetten ilk tepki
Trump’ın sözlerine hükümetten ilk tepki
8 yaşında kalp krizinden öldü
8 yaşında kalp krizinden öldü

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim