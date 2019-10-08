TC Milli Savunma Bakanlığı'ndan kararlılık mesajı

TC Milli Savunma Bakanlığı (MSB), TSK’nın tüm terör örgütlerine karşı mücadeleye hazır olduğunu açıkladı. “Türk Silahlı Kuvvetleri sınırlarımızda terör

koridoru oluşturulmasına asla müsamaha göstermeyecektir.” ifadelerinin kullanıldığı açıklamada “Harekat için tüm hazırlıklar tamamlanmıştır.” denildi.

Bakanlığın Twitter hesabında yer alan açıklamada, “TSK vatanımızın bütünlüğüne, devletimizin bekasına, 82 milyon vatandaşımızın huzur/güvenliğine yönelik tehdit/tehlike oluşturan tüm terör örgütlerine karşı asil milletimizin sevgisi, güveni ve duasından aldığı güçle ve ‘Ölürsem şehit kalırsam gazi’ anlayışıyla mücadeleye hazırdır” ifadeleri yer aldı.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda ayrıca, “Bölgemizin istikrar ve huzuruna katkı sağlayarak Suriyelilerin güvenli bir yaşama kavuşabilmesi için güvenli bölge/barış koridoru kurulması zaruridir.” vurgusu yapıldı.