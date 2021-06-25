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Tekirdağ'da sahte içki can aldı

Çorlu'da sahte içkiden zehirlendiği belirlenen 11 kişi hastaneye kaldırılarak, yoğun bakımda tedaviye alındı. Durumu ağır olanlardan biri hayatını kaybetti. Olayla ilgili iki kişi gözaltında.

25 Haziran 2021 Cuma 15:43
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Tekirdağ'da sahte içki can aldı

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde sahte içkiden 1 kişi öldü, 10 kişi hastanede tedavi altına alındı.

İlçedeki hastanelere çok sayıda kişi zehirlenme şüphesiyle başvurdu.

Yoğun bakımda solunum cihazına bağlanan 11 kişiden 4'ü entübe edildi.

1 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ, 10 KİŞİ YOĞUN BAKIMDA

11 kişiden Pakistan uyruklu 26 yaşında ismi henüz belirlenemeyen kişi hayatını kaybetti, diğerlerinin tedavisi sürüyor.

27 LİTRE SAHTE İÇKİ VE 30 BİN İÇİ TÜTÜN DOLU MAKARON ELE GEÇİRİLDİ

Sahte içkiden zehirlendikleri belirlenen kişilerin verdiği bilgi üzerine ekiplerin Hıdırağa Mahallesi'ndeki sahte içki satıldığı iddia edilen büfede yaptıkları aramada, 27 litre sahte içki ve 30 bin içi tütün dolu makaron ele geçirildi.

2 KİŞİ GÖZALTINDA

İş yeri sahibi ve eşi gözaltına alındı.

Son Güncelleme: 25.06.2021 17:04
Anahtar Kelimeler:
Sahte IçkiTekirdağ
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