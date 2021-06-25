Tekirdağ'da sahte içki can aldı

Çorlu'da sahte içkiden zehirlendiği belirlenen 11 kişi hastaneye kaldırılarak, yoğun bakımda tedaviye alındı. Durumu ağır olanlardan biri hayatını kaybetti. Olayla ilgili iki kişi gözaltında.