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TEKNOFEST İstanbul başladı

Türkiye'nin en büyük teknoloji etkinliği TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST İstanbul) başladı.

17 Eylül 2019 Salı 11:59
TEKNOFEST İstanbul başladı

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde, ülkenin önemli kurum ve firmalarının destekleriyle Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen festival, ziyaretçilerine kapılarını açtı.

Tüm hazırlıkları tamamlanan festival, sabah saatlerinden itibaren alana kurulan ana sahneden yapılan müzik yayınıyla açıldı.

Yarışmacılar sabahın erken saatlerinden itibaren festival alanına gelip stantlarına yerleşti. Vatandaşlar alana girişler için oluşturulan kontrol noktalarından içeri alındı.

TEKNOFEST'e 7'den 70'e tüm vatandaşların ilgi gösterdiği görüldü. Ayrıca misafirlerin ihtiyaçları için çok sayıda sosyal donatı alanı inşa edildi.

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Son Güncelleme: 17.09.2019 12:01
Anahtar Kelimeler:
IstanbulBaşladıiTeknofestHaber
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