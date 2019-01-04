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Telefonuna gelen mesaja tıkladı, 30 bin liradan oldu

Diyarbakır’da telefonuna gelen, “Banka şimdiye kadar sizden almış olduğu 528 TL dosya masrafını iade etmektedir, iadeniz için giriş yapın” mesajındaki linke tıklayarak, açılan sahte banka sayfasına bilgilerini giren Musa Ayşin adlı vatandaş, 30 bin TL dolandırıldı.

04 Ocak 2019 Cuma 13:19
Telefonuna gelen mesaja tıkladı, 30 bin liradan oldu

Edinilen bilgilere göre, Bağlar ilçesinde çiğköftecilik yaparak ailesinin geçimini sağlayan 2 çocuk babası Musa Ayşin’in (26) telefonuna yaklaşık 7 ay önce bir mesaj geldi. Mesajda, “Banka şimdiye kadar sizden almış olduğu 528 TL dosya masrafını iade etmektedir, iadeniz için giriş yapın” ifadeleri yer alarak, Ayşin’den gönderilen linkteki siteye girerek, bilgilerini yazması istendi.

Ayşin de linke girerek, çalıştığı bankanın internet sitesi sandığı sahte siteye müşteri bilgileri ve şifresini yazdı. Daha sonra ise sayfa kapandı. Sayfaya tekrar girmeyi deneyen Ayşin, başarılı olmadı. Bunun üzerine çalıştığı bankanın cep telefonunda bulunan mobil uygulamasına giren Ayşin, yıllarca biriktirdiği ve hesabında bulunan 30 bin TL’sinin olmadığını fark etti. Bankayı arayan Ayşin, dolandırıldığını anlayınca, suç duyurusunda bulundu.

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Ayşin, Mayıs 2018’de kendisine mesaj geldiğini anlatarak, “Linke tıkladım, karşıma kullandığım bankanın logosunun aynısı geldi. İşin içinde dolandırıcılık olacağını anlamadım, müşteri numaramı ve şifremi girdim. Daha sonradan sayfaya giriş yapamadım, tekrar denedim olmadı ben de sayfaları kapatarak, bankanın kendi mobil uygulamasından giriş yaptım. Hesabıma girdiğimde 30 bin TL para vardı 2 dakika içerisinde sıfırlandı.

30 bin TL 5 yıllık alın terim, çocuklarımın geleceği için birikimimdi. Olay günü Bağlar 5 Nisan Karakolu’na gittim ve ihbarda bulundum. Ertesi gün Diyarbakır Siber Suçlara yönlendirdiler, ifademi verdim son olarak da savcılığa gittim suç duyurusunda bulundum. Olay olduğu an bankayı da aramıştım, 'hesaplarımı bloke edin' diye, hesaplar bloke edildi ama 7 aydır banka olumlu bir dönüş yapmadı, inceleme aşamasında olduklarını söylüyorlar. Çocuklarımın geleceğini geri istiyorum” dedi. 

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TürkiyeDiyarbakırTELEFONMesajLinkSahte BankaDolandırılmaHaber
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