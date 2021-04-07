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Terör saldırısında 2 asker şehit oldu

Saldırıda Piyade Komando Uzman Çavuş Gökhan Çakır ile Piyade Komando Uzman Çavuş Ahmet Akdal şehit oldu.

07 Nisan 2021 Çarşamba 23:16
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Terör saldırısında 2 asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde gerçekleştirilen terör saldırısında 2 askerin şehit olduğunu ve verilen karşılık sonucu en az 3 YPG/PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Saldırıda Piyade Komando Uzman Çavuş Gökhan Çakır ile Piyade Komando Uzman Çavuş Ahmet Akdal şehit oldu.

MSB, Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde gerçekleştirilen terör saldırısında 2 askerin şehit olduğunu açıkladı. Yapılan duyuruda, teröristlere verilen karşılık sonucu 3 YPG/ PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Saldırıda Piyade Komando Uzman Çavuşlar Gökhan Çakır ile Ahmet Akdal şehit oldu. Şehitlerin naaşı zırhlı askeri ambulansla alınarak Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden Kilis Devlet Hastanesi morguna getirildi. Uzman Çavuşlar Gökhan Çakır ile Ahmet Akdal'ın naaşları, memleketleri Kahramanmaraş ile Bursa'ya uğurlanması için Gaziantep Havalimanı'na gönderilecek. Hastaneye 1'inci Hudut Alay Komutan Vekili Gökay Muştu ile çok sayıda komutanın geldiği öğrenildi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde:

"PKK/YPG terör örgütü tarafından Zeytin Dalı Harekât bölgesinde gerçekleştirilen saldırıda 2 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, verilen karşılık sonucu ilk belirlemelere göre en az 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirilmiştir.

Bölgede belirlenen terör hedefleri ateş altına alınmaya devam edilmektedir. Şehit olan Kahraman silah arkadaşlarımıza Allah'tan rahmet, kıymetli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."

Anahtar Kelimeler:
Milli Savunma Bakanlığı
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