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THY, sağlık çalışanlarına özel kampanyayı bir ay daha uzattı

Koronavirüs ile mücadele önemli rol oynayan sağlık çalışanları için uçuşlarda yüzde 40 indirim uygulayan Türk Hava Yolları (THY) kampanyayı bir ay daha uzattığını açıkladı.

24 Temmuz 2020 Cuma 16:08
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THY, sağlık çalışanlarına özel kampanyayı bir ay daha uzattı

Konuyla ilgili olarak resmi twitter adresinden bir açıklama yapan THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, " Sağlık çalışanları için düzenlediğimiz %40 indirim kampanyamız dünyanın dört bir yanında ilgiyle karşılandı.  Türk Hava Yolları olarak yüksek talep gören kampanyamızın son katılım ve biletleme tarihlerini bir ay daha uzatıyoruz, kahraman sağlıkçılara bir kez daha teşekkürler" dedi.  

8 Haziran tarihi itibariyle  sağlık çalışanları için uçuşlarda yüzde 40 indirim uygulayan THY'nin  başlattığı kampanyaya 155 bin sağlık çalışanın kaydolduğu ifade edildi. Bu kayıtların yüzde 69'nun Türkiye'den yüzde 31'nin ise yurt dışından olduğu belirtildi.

Kampanyaya yurt dışından ilgi gösteren ülkeler arasında Birleşik Krallık, ABD, Almanya ve Fransa yer alıyor. 

Anahtar Kelimeler:
ThyTürk Hava YollarıSağlık çalışanlarına özel Kampanya
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