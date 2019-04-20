Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Huawei 28,5 saniyede bir telefon üretiyor
28,5 saniyede bir telefon üretiyorlar
WhatsApp kullanıcıları dikkat!
WhatsApp kullanıcıları dikkat!
Instagram şifrenizi değiştirin! Tehlike kapıda
Instagram şifrenizi değiştirin!
En Moda Uluslararası Ödül Töreni heyecanı başladı!
En Moda Uluslararası Ödül Töreni...
Instagram Hikayeler'inde büyük hata
Instagram Hikayeler'inde büyük hata

THY uçağına yıldırım isabet etti!

İstanbul Sabiha Gökçen-Adıyaman seferini gerçekleştirmek üzere havalanan Türk Hava Yolları'na ait yolcu uçağına yıldırım isabet etti.

20 Nisan 2019 Cumartesi 14:28
THY uçağına yıldırım isabet etti!
banner44

İstanbul Sabiha Gökçen-Adıyaman seferini gerçekleştirmek üzere havalanan Türk Hava Yolları'na ait yolcu uçağına yıldırım isabet etti.

Türk Hava Yoları'nın TK5344 sefer sayılı Airbus 321 tipi TC-JRL kuyruk tescilli uçağı Adıyaman seferini yapmak üzere sabah saatlerinde Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkış yaptıktan kısa bir süre sonra yıldırım isabet etti. Airbus 321 tipi uçak, Sabiha Gökçen Havalimanı'na geri dönmek zorunda kaldı.

Güvenli bir şekilde iniş yapan uçak teknik incelemeye alınırken, Adıyaman'a gidecek yolcular TC-JRD kuyruk tescilli bir başka A321 tipi uçakla sefere gönderildi.

Türk Hava Yolları'na ait yolcu uçağına yıldırım isabet ettiği anlar ise İstanbulSpotter tarafından saniye saniye görüntülendi.

banner41
İşte o anlar:

banner22
Anahtar Kelimeler:
ThyYıldırımHaberTürkiye
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Eşi bulaşıkları yıkamayınca dehşeti yaşattı
Eşi bulaşıkları yıkamayınca dehşeti yaşattı
Türkiye-Irak sınır hattında teröristlerle çıkan çatışmada 4 asker şehit oldu, 6 asker yaralandı
Türkiye-Irak sınır hattında teröristlerle çıkan çatışmada 4 asker şehit oldu, 6 asker yaralandı
Liseliler insansı robot yaptı
Liseliler insansı robot yaptı

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim