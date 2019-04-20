THY uçağına yıldırım isabet etti!

İstanbul Sabiha Gökçen-Adıyaman seferini gerçekleştirmek üzere havalanan Türk Hava Yolları'na ait yolcu uçağına yıldırım isabet etti.



Türk Hava Yoları'nın TK5344 sefer sayılı Airbus 321 tipi TC-JRL kuyruk tescilli uçağı Adıyaman seferini yapmak üzere sabah saatlerinde Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkış yaptıktan kısa bir süre sonra yıldırım isabet etti. Airbus 321 tipi uçak, Sabiha Gökçen Havalimanı'na geri dönmek zorunda kaldı.



Güvenli bir şekilde iniş yapan uçak teknik incelemeye alınırken, Adıyaman'a gidecek yolcular TC-JRD kuyruk tescilli bir başka A321 tipi uçakla sefere gönderildi.

Türk Hava Yolları'na ait yolcu uçağına yıldırım isabet ettiği anlar ise İstanbulSpotter tarafından saniye saniye görüntülendi.