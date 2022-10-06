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THY uçağının lastiği iniş sırasında patladı

THY'nın TK2256 sefer sayılı İstanbul (IST) - Hatay (HTY) seferinde uçağın iniş sırasında lastiği patladı.

06 Ekim 2022 Perşembe 09:48
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THY uçağının lastiği iniş sırasında patladı



TÜRK Hava Yolları’nın (THY) İstanbul-Hatay seferini yapan yolcu uçağının Hatay Havalimanı’na inişinin ardından lastiği patladı. Yolcular sağlıklı bir şekilde uçaktan tahliye edildi.

105 yolcunun bulunduğu THY uçağında meydana gelen olayla ilgili olarak Basın Müşaviri Yahya Üstün açıklama yaptı. Açıklamada, "TK-2256 sefer sayılı İstanbul (IST) - Hatay (HTY) seferinde uçağımızın iniş sırasında lastiği patlamıştır. Bu patlamaya bağlı olarak uçağın iniş takımlarından birinde aşırı ısınma meydana gelmiş ve itfaiye ekipleri iniş sonrası duruma hızlı şekilde müdahale ederek soğutmayı sağlamışlardır. Misafirlerimiz ve ekiplerimiz güvenli şekilde uçaktan tahliye edilmiştir. Sağlık durumlarında bir sorun yoktur. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

Uçakta 104+1 yolcu ile 2 kokpit, 4 kabin personeli bulunuyordu.

TC-JVN kuyruk kodlu Boeing 737-800 tip uçağın pistten alınma çalışmaları ise sürüyor. Bu nedenle Hatay meydanda 07 Ekim 00:00’a kadar notam* yayınlandı.

* NOTAM, havacıları uçuş ve yer emniyetini etkileyebilecek bazı önemli durumlardan haberdar etmek için yayımlanan bildiri olarak tanımlanıyor.

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