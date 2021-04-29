Toplam test sayısı 46 milyon 996 bin 712'ye yükseldi

29 Nisan'da açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 2715'i semptomatik olmak üzere toplam 37 bin 674 yeni vaka tespit edildi.

Vefat sayısı ise 339 olarak kayıtlara geçti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 39 bin 737'si, toplam vaka sayısı ise 4 milyon 788 bin 700'e yükseldi.

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 43 bin 253 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 4 milyon 255 bin 714'e yükseldi.

Toplam test sayısı 46 milyon 996 bin 712'ye yükselirken, ağır hasta sayısı 3 bin 581 olarak kayıtlara geçti. Öte yandan hastalarda zatürre oranı da yüzde 2,4 oldu.