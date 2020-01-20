Toprak Dede hayata gözlerini yumdu

TEMA Vakfı'nın kurucusu Hayrettin Karaca, 97 yaşında hayata gözlerini yumdu. Vakıftan yapılan açıklamada, "Kurucu onursal başkanımız ve Toprak Dedemiz Sayın Hayrettin Karaca'yı kaybetmiş olmanın derin üzüntüsü içindeyiz" denildi.

Tarım üzerine çalışmalarıyla tanınan ve 'Toprak Dede' olarak adlandırılan Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma (TEMA) Vakfı Kurucu Onursal Başkanı Hayrettin Karaca 97 yaşında vefat etti.

TEMA Vakfı'nın Twitter hesabında yer alan duyuruda, "Kurucu Onursal Başkanımız ve Toprak Dedemiz Sayın Hayrettin Karaca'yı kaybetmiş olmanın derin üzüntüsü içindeyiz. Tüm ülkemizin başı sağ olsun" denildi.