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Torpil nedeniyle gözünü kaybetti, 'Tehlikeli şeylerle oynamayın' dedi

Türkiye'de Ordu’nun Ünye ilçesinde, yakarak cam kavanoza koydukları torpilin patlaması sonucu sol gözünü kaybeden ve tedavisi hastanede süren A.A.B. (14), "Tehlikeli şeylerle oynamayın, torpil çok tehlikeliymiş" dedi.

25 Eylül 2020 Cuma 11:41
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Torpil nedeniyle gözünü kaybetti, 'Tehlikeli şeylerle oynamayın' dedi

Ünye ilçesine bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi Balıkçı Sokak'ta, 17 Eylül'de, A.A.B., Y.D. (15) ve A.E.Ç. (11), oyun amacıyla yaktıkları torpili cam kavanoza koydu. Kapağı kapatılan kavanozun içindeki torpilin patlamasıyla 3 çocuk, kırılan cam ve torpil parçalarının vücutlarına isabet etmesi sonucu yaralandı. Çocuklar, olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı. İlk müdahalesi yapılan A.A.B. Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne, Y.D. ise Ünye Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Durumu ağır olan A.A.B.'nin sol gözünün görme yetisini kaybettiği öğrenildi. Tedavisi süren A.A.B., enfeksiyon riski nedeniyle taburcu edilemedi.

‘BENİM GİBİ OLURSANIZ ÇOK ÜZÜLÜRSÜNÜZ’

Tedavi gördüğü hasta yatağında kimsenin torpille oynamaması gerektiğini ifade eden A.A.B., "Kimse torpil almasın, bizim gibi olmayın. Eğer benim gibi olursanız çok üzülürsünüz. Tehlikeli şeylerle oynamayın, torpil çok tehlikeliymiş" diye konuştu.

'BU PATLAYICILARIN SATIŞI YASAKLANSIN'

Çocuğunun şu an durumunun iyi olduğunu belirten baba Ertuğrul B. (36), "Doktorlar, sol gözünün tamamen görme yetisini yitirdiğini söyledi. Enfeksiyon riskinden dolayı taburcu olmuyoruz, hastanede gözlem altındayız. Olayla ilgili sözlü ifademizi verdik ve kamu davası açıldı. Bu torpiller her yerde, herkes kolaylıkla ulaşabiliyor ve çok da ucuza satılıyor. Yetkililere seslenmek istiyorum. Çocuklarımıza zarar veren bu tür patlayıcıların satılması yasaklansın. 18 yaşından küçüklere torpil satılması yasak ama buna rağmen satılıyor. Bu torpili satan bakkalla ilgili maddi ve manevi elimizden geleni yapacağız. Hakkımızı arayacağız" ifadelerini kullandı.

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