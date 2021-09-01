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Trabzon’da üç kızını öldüren imamın ilk ifadesi ortaya çıktı

Trabzon’un Of ilçesinde eşinden 4 aydır ayrı yaşayan ve cinnet sonrası 3 küçük kızını dün silahla vurarak öldüren imamın ilk ifadesinde çocukların kendisinde soğuduğu hissettiğini belirterek olay anını hatırlamadığını söylediği öğrenildi.

01 Eylül 2021 Çarşamba 12:34
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Trabzon’da üç kızını öldüren imamın ilk ifadesi ortaya çıktı

Trabzon’da cinnet getirerek üç küçük kızını silahla öldüren imamın ilk ifadesi ortaya çıktı.

Of ilçesinde Uluağaç mahallesinde yaşayan imam Emre Göktaş (36) 12 yıllık eşiyle bir süredir şiddetli geçimsizlik yaşamaya başladı.

İddiaya göre, eşi Sibel Göktaş 4 aydır eşinin kendisini darp etmesi nedeniyle çocuklarını alarak evi terk ederken, bunu içine sindiremeyen Emre Göktaş kendisini 2 ay önce darp etti.

Eşinin şikayetçi olması nedeniyle mahkeme tarafından 1 ay uzaklaştırma cezası alan Emre Göktaş, ayrı yaşadığı eşinden 3 kızını dün Of ilçe merkezinde teslim alarak ilçenin Uluağaç Mahallesi'ndeki evine getirdi. Emre Göktaş, daha sonra kızları Yaren Göktaş (11), Hiranur Göktaş (8) ve Elif Göktaş'ı (5) bir süre sonra evinden 1 kilometre uzakta dere kenarındaki ıssız bir yere götürerek silahla kafalarına birer kurşun sıkarak öldürdü.

Emre Göktaş olay sonrası jandarmayı arayarak ekiplere teslim olurken, 3 kızın cansız bedenleri otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

"ÇOCUKLARIN BENDEN SOĞUDUĞUNU HİSSETTİM"

Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan Emre Göktaş'ın ilk ifadesinde çocuklarının kendinden soğuduğunu hissettiğini ve olay anını hatırlamadığını söylediği öğrenildi.

Göktaş işlemlerinin ardından güvenlik önlemleri nedeniyle bugün Trabzon Adliyesi'ne çıkartılacağı öğrenildi.

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Trabzon
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