Traktörde üzerine yıldırım düşen 2 çocuk babası, öldü

Amasya'da tarlada traktör süren evli ve 2 çocuk babası Ömer Aksoy (31), üzerine yıldırım düşmesi sonucu hayatını kaybetti.
Olay, akşam saatlerinde merkeze bağlı Oluz köyünde meydana geldi.
Köyde traktör ile tarlaya giden Ömer Aksoy, çalıştığı sırada aninden üzerine yıldırım düştü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.
Gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Aksoy'un hayatını kaybettiği belirlendi.
DHA
Son Güncelleme: 24.06.2020 09:06
"düşün" değil "düşen"
HABER BULAMAZSINIZ KIBRISTAYMIŞ GİBİ BAŞLIK ATARSINIZ REZİLLER
Biz bu haberi neden görüyoruz... Sayın ADMİN.. Gerçekten.. veya bunun gibi haberleri.. nasıl yahu gündem kıbrıs der sayfa... lütfen cevap verin