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Traktörde üzerine yıldırım düşen 2 çocuk babası, öldü

Türkiye Amasya'da tarlada traktör süren evli ve 2 çocuk babası Ömer Aksoy (31), üzerine yıldırım düşmesi sonucu hayatını kaybetti.

24 Haziran 2020 Çarşamba 09:03
1884 Okunma
Traktörde üzerine yıldırım düşen 2 çocuk babası, öldü

Amasya'da tarlada traktör süren evli ve 2 çocuk babası Ömer Aksoy (31), üzerine yıldırım düşmesi sonucu hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde merkeze bağlı Oluz köyünde meydana geldi.

Köyde traktör ile tarlaya giden Ömer Aksoy, çalıştığı sırada aninden üzerine yıldırım düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

Gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Aksoy'un hayatını kaybettiği belirlendi.

DHA

Son Güncelleme: 24.06.2020 09:06
Anahtar Kelimeler:
Yıldırım DüşmesiÖLÜMAmasyaTraktör
Yorumlar
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Levent 2020-06-24 09:09:29

"düşün" değil "düşen"

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ALAKAYA DİRİFİL 2020-06-24 09:57:45

HABER BULAMAZSINIZ KIBRISTAYMIŞ GİBİ BAŞLIK ATARSINIZ REZİLLER

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Ne alaka 2020-06-24 09:58:28

Biz bu haberi neden görüyoruz... Sayın ADMİN.. Gerçekten.. veya bunun gibi haberleri.. nasıl yahu gündem kıbrıs der sayfa... lütfen cevap verin

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