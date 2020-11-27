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Tunceli'de patlama: 4 asker yaralandı

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik sürdürülen operasyonda teröristlere ait yaşam malzemelerinin imha edilmesi sırasında el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 4 asker yaralandı.

27 Kasım 2020 Cuma 17:55
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Tunceli'de patlama: 4 asker yaralandı

İl Jandarma Komutanlığı'nca sürdürülen 'Yıldırım-4 Munzur-Kutu Operasyonu' kapsamında terör örgütü PKK'ya yönelik Ovacık ilçesi kırsalında operasyon düzenlendi.

Güvenlik güçlerince operasyon bölgesinde yapılan aramada teröristlere ait yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Ele geçirilen malzemelerin imha edilmesi sırasında el yapımı patlayıcının infilak etmesiyle 4 asker yaralandı.

Yaralı askerler, bölgeye sevk edilen helikopterle alınarak, Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan askerlerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amacıyla bölgede operasyon sürüyor.

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