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Türk balıkçılara saldırı

Aydın'dan Ege'ye açılan balıkçılar, avlanmanın serbest olduğu uluslararası sularda Yunan askerlerinin plastik mermili ve taşlı saldırısına uğradı.

27 Ağustos 2021 Cuma 12:30
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Türk balıkçılara saldırı

Didim İskelesi'nden balık tutmak için avlanmanın serbest olduğu uluslararası sulara açılan Türk balıkçılar Samos Adası'na 6, Eşek Adası'na 4 mil uzakta ağ attı.

PLASTİK MERMİYLE ATEŞ AÇTILAR

Türk balıkçı teknesine yaklaşan Yunan Sahil Güvenlik teknesinde bulunan askerler, balıkçılara plastik mermi ile ateş açtı.

TAŞLA TEKNENİN CAMLARINI KIRDILAR

Bununla da yetinmeyen Yunan askerleri, taş attıkları balıkçı teknesinin camlarını kırdı.

Yunan askerleri ağ atarak balıkçı teknesinin motorlarını da bozmaya çalıştı.

Yunan askerlerinin saldırıları balıkçılardan birinin cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Anahtar Kelimeler:
DidimSaldırıEgeAydın
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