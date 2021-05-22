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Türk SİHA'ları AB semalarında uçacak

Polonya, Türkiye'den 24 adet Bayraktar TB2 satın alacak. İlk teslimatın 2022'de olacağı açıklandı. Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda'nın 24-25 Mayıs tarihlerindeki Türkiye ziyaretinde anlaşmanın imzalanması bekleniyor.

22 Mayıs 2021 Cumartesi 16:35
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Türk SİHA'ları AB semalarında uçacak

Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak ülkesinin 24 adet Bayraktar TB2’yi tanksavar mühimmatları ile birlikte alacağını resmen açıkladı.

Bir radyo programına katılan Blaszczak, "4 set, yani tanksavar mühimmatları ile donatılmış 24 adet Bayraktar TB2 satın almak için sözleşme üzerinde görüştük" dedi.

"Bayraktar, saldırganı caydıran etkili bir silah"

İlk setin bir yıl içinde Polonya ordusuna ulaşacağını açıkladı.

"Polonya ordusunu Bayraktar ile güçlendiriyoruz. Kanıtlanmış bir silah, saldırganı caydıran etkili bir silah" övgüsünde bulunan Blaszczak sözleşmenin lojistik ve eğitim paketini de içerdiğini vurguladı.

Polonya, Türkiye'den SİHA alan ilk üye

Bayraktar TB2'nin, Polonya'ya ulaşması sonrası ilk kez bir NATO ve Avrupa Birliği  (AB) üyesi Türkiye'den SİHA almış olacak.

"Türk askerleri, Baltık Hava Polisliği görevine Malbork’taki üsten başlayacak"

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda'nın 24-25 Mayıs tarihlerindeki Türkiye ziyaretinde anlaşmanın imzalanması bekleniyor.

Polonya Savunma Bakanı, yakın zamanda Türk askerlerinin Baltık Hava Polisliği görevine Malbork’taki üsten başlayacağına da sözlerine ekledi.  

Anahtar Kelimeler:
PolonyaTürk SİHAları
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